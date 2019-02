L’esultanza di Higuain in Chelsea-Huddersfield (©Getty Images)

Inizio molto negativo per Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea. All’esordio si è rifiutato di tirare un calcio di rigore offertogli da Willian, dimostrando poca personalità e coraggio. Lo scorso novembre in Milan-Juventus lo aveva invece rubato a Kessié il rigore, poi sbagliandolo.

La seconda partita, mercoledì scorso contro il Bournemouth è stata disastrosa: per lui – sostituito intorno al 60′ in svantaggio di 2-0 e senza aver creato nessun pericolo agli avversari – e per la squadra che è crollata con un clamoroso punteggio di 4-0. Maurizio Sarri a fine partita era deluso dai suoi, e ha definito Higuain “non in condizione”. Oggi il Chelsea è tornato a vincere e Gonzalo Higuain ha messo a segno una doppietta: 5-0 il risultato finale contro l’Huddersfield, con l’argentino che ha firmato le prime due reti del match. Per dover di cronaca va detto che l’Huddersfield Town è ormai rassegnato alla retrocessione in Championship, essendo ultimo in classifica in Premier League a quota 11 punti dopo 25 partite.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it