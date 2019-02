NEWS MILAN – Potrebbe esserci un mercato importante per il Milan in caso di Champions League, ma probabilmente non in difesa. Perché lì, considerando i rinforzi giunti già di recente dall’infermeria, c’è in realtà anche abbondanza.

Mattia Caldara e Andrea Conti, due innesti fondamentali per Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. E a loro – riferisce Tuttosport – si aggiungono anche Cristian Zapata e Ignazio Abate che alla fine anche dovrebbero restare.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, in difesa potrebbero non esserci rinforzi in estate

Entrambi sono infatti presenti nell’ipotetica rosa del 2019/20, e nelle prossime settimane ci dovrebbero essere nuovi incontri con i rispettivi rappresentanti. Tutto dipenderà dalle decisioni dei due giocatori già liberi potenzialmente di accasarsi altrove, ma l’attaccamento al Diavolo è forte e ciò può fare la differenza. Il colombiano, tentato sempre dal Fenerbahce, per esempio potrebbe restare se la dirigenza milanista dovesse pareggiare o quantomeno avvicinarsi alla proposta turca. Per il difensore di Sant’Agata de’ Goti, invece, il prolungamento potrebbe essere indirizzato anche verso la sua duttilità in campo e il nuovo ruolo da difensore centrale, seguendo in un certo senso le orme di Paolo Maldini e Kakha Kaladze.

Bisognerà capire come la società farà quadrare il cerchio, poiché al momento si regista anche un leggero sovraffollamento. Perché se il pacchetto dei difensori centrali è già a posto considerando i titolari Alessio Romagnoli e Matteo Musacchio, entrambe le fasce presentano invece un uomo in più: da una parte il rientrante Ivan Strinic alle spalle Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt, dall’altra Abate dietro l’attuale titolare Davide Calabria e appunto Conti. Data l’esperienza e la professionalità mostrata di recente, il 32 enne campano potrebbe quindi essere confermato come potenziale jolly tra difesa e fascia destra. Elliott Management Corporation, data la situazione, potrebbe quindi convenire di riservare i futuro sforzi per rinforzare centrocampo e attacco.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it