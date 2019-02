NEWS MILAN – E’ innegabile la crescita di Gianluigi Donnarumma in questi mesi. Sono ormai un lontano ricordo le liti tra Mino Raiola e Massimiliano Mirabelli, alcuni errori tra i pali e le critiche dei tifosi. Il giovane portiere rossonero si sta esprimendo su livelli altissimi.

In questo 2019 lo abbiamo visto compiere diverse parate importanti, ma già da tempo Gigio è tornato ad essere una garanzia. E’ sicuro, non ha incertezze e trasmette tranquillità alla difesa del Milan. E’ migliorato nella gestione della palla con i piedi e anche nelle uscite alte. Inoltre è tornato a fare quelle formidabili parate miracolose o quasi che aveva più volte compiuto nei suoi inizi in rossonero, prima di un periodo di alti e bassi dopo la vicenda intricata del rinnovo di contratto.

Donnarumma è tornato ad essere sereno, merito anche di una nuova società che con il suo agente intrattiene rapporti cordiali. La guerra tra Raiola e Mirabelli non lo aiutava nell’essere tranquillo. Importante è stato anche il lavoro di Gennaro Gattuso e del suo staff. Il nuovo preparatore dei portieri, il rientrante Valerio Fiori, sta riuscendo a far lavorare Gigio in maniera proficua. Inoltre, la vicinanza di un collega esperto e propenso ad aiutarlo come Pepe Reina rappresenta un notevole valore aggiunto.

In questo contesto di maggiore tranquillità, Donnarumma è riuscito a tornare ad esprimersi a livelli molto alti. Il Milan ne sta traendo grande beneficio in campo. E certamente a Gigio fa piacere aver ricucito il rapporto con i tifosi, che lo avevano attacco in seguito alla vicenda del rinnovo contrattuale e anche per alcuni errori tra i pali. Il giovane portiere domenica contro il Cagliari ha collezionato la 150^ presenza in rossonero e l’ottavo clean sheet stagionale. Sui social network numerosi tifosi si sono complimentati con lui, segnale di una riappacificazione ormai completata.

Matteo Bellan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it