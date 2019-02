CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Hector Herrera è ancora incerto e la sensazione è che non verrà chiarito prima dell’inizio di maggio. Il centrocampista messicano è concentrato sul dare il massimo per il Porto e non si fa distrarre dalle voci di mercato.

Parlare del suo futuro è inevitabile, visto il contratto in scadenza a giugno 2019. L’unica certezza sembra proprio il suo addio all’attuale club, ma il nome della sua prossima squadra è tutt’altro che sicuro. Ci sono più pretendenti che ambiscono ad ingaggiarlo a parametro zero. Anche se tanto zero non è, considerando le commissioni da corrispondere all’agente.

Calciomercato Milan, Herrera non andrà al Lione

Herrera in Italia piace soprattutto a Milan, Inter e Roma. I tre club ci stanno ragionando, però prima di prendere una decisione stanno facendo le opportune valutazioni tecniche ed economiche. Nei giorni scorsi ha stupito una rivelazione di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, che aveva quasi annunciato il trasferimento del giocatore in Francia. Parole a sorpresa, visto che la società della Ligue 1 solitamente non fa operazioni di questo tipo che comportano ingenti esborsi per ingaggio e commissioni.

Ci ha pensato lo stesso Herrera a smentire tutto. Il quotidiano portoghese A Bola rivela che il centrocampista del Porto è rimasto sorpreso dalle dichiarazioni del presidente del Lione. Ha negato il suo trasferimento in Francia, nonostante Aulas lo avesse definito un suo “sogno”. Il messicano per il proprio futuro sogna una squadra con ambizioni più importanti.

Sicuramente la Serie A per lui rappresenterebbe una destinazione maggiormente gradita. Milan, Inter e Roma sono società che certamente gli piacciono. E occhio anche al Napoli, che già in passato aveva cercato di acquistarlo. Nelle valutazioni di Herrera conterà anche la partecipazione alla prossima Champions League, oltre all’ingaggio offerto. Ha proposte pure da Premier League, Liga e Bundesliga.

