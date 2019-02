MILAN NEWS – Oggi l’inaugurazione del Milan Club Parlamento, avvenuta nel primissimo pomeriggio a Roma, ha visto la presenza di diversi personaggi legati al mondo rossonero.

Presente infatti anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e storico dirigente del Milan, uno dei fautori delle moltissime vittorie rossonere in passato. Galliani ha voluto fortemente che si creasse una rappresentanza di tifo milanista all’interno di Palazzo Montecitorio, dove svolge il ruolo di Senatore per Forza Italia.

Come riferito dall’Ansa, Galliani è tornato oggi a parlare del Milan e del futuro del club rossonero, promuovendo la campagna acquisti invernale: “E’ stata la migliore di tutta la Serie A, perché nessuno ha acquistato a gennaio due giocatori del calibro di Piatek e Paquetà. Il polacco mi ricorda Shevchenko, per la sua forza e per il modo in cui calcia il pallone. Ho visto di recente una foto di Piatek che esulta sulle spalle di Paquetà, mi ha ricordato subito un’immagine di Sheva sulle spalle di Kakà. Speriamo sia di buon auspicio”.

Insomma ottime parole di Galliani per il Milan di oggi, che lo vede lontano dai quadri generali ma sempre vicino con il cuore. L’ex A.D., sempre legato alla famiglia Berlusconi, infatti non ha mai mancato un appuntamento a San Siro come semplice appassionato anche in questo ultimo anno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

