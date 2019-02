MILAN NEWS – Oggi, come da programma, è andata in scena l’inaugurazione del nuovo Milan Club Parlamento, voluto fortemente dai tifosi rossoneri che lavorano a Montecitorio.

Presente a tale evento il presidente Paolo Scaroni, figura istituzionale del Milan che sta però lavorando alacremente per far accrescere la qualità e l’immagine del club rossonero. L’ex dirigente ENI si è recato a Roma per l’inaugurazione e ha parlato dei progetti per il Milan del futuro.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Scaroni ha elogiato subito le potenzialità internazionali e mediatiche del Milan: “Il Milan è di gran lunga il club italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno. Il numero di fan è proporzionale alle vittorie in Champions League, anche se dobbiamo puntare su fan più giovani che si conquistano giocando le grandi competizioni europee. Noi non partecipiamo da qualche anno quindi questo è il nostro problema. Abbiamo due montagne da scalare: quella dei risultati sportivi, che devono arrivare per forza, ed il merchandising. L’ingrediente fondamentale è lo stadio, su cui mi dedico con grande intensità. Milano e il Milan devono avere un nuovo stadio, adeguato ai tempi che viviamo”.

Impensabile un Milan ancora fuori dalla prossima edizione di Champions League: “E’ fondamentale per raggiungere risultati economici che poi, di conseguenza, porta a risultati sportivi. Questo non vuol dire che ci poniamo degli obiettivi domani, però a medio-termine sicuramente il Milan deve stare in Champions. Mancata qualificazione? Non ne farei un dramma, ma certamente sarebbe un obiettivo bello da raggiungere. Se no sarà per l’anno prossimo. I nostri sono sempre programmi a medio termine”.

Sul paragone tra lo stadio della Roma e quello del Milan: “Il nostro progetto segue un percorso tutto diverso da quello della Roma. Noi vogliamo fare uno stadio insieme all’Inter, quindi continuare questo connubio che abbiamo da 70 anni sul Meazza. Stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni per realizzare il progetto nell’area di San Siro. Abbiamo varie alternative, ma io sono ottimista, perché l’Amministrazione Comunale di Milano è totalmente a favore di dotare la città di uno stadio moderno come nel resto d’Europa”.

