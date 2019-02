NEWS MILAN – Onore a Gennaro Gattuso, perché nonostante tutto è ancora lì e con una posizione più forte che mai. Ha resistito alla tempesta del cambio societario, all’ecatombe rossonera da inizio stagione e al terremoto scatenato da Gonzalo Higuaín gestito anche in maniera incredibile. Tutti passano in casa Milan, ma lui è sempre lì. Fondamentale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come sottolinea Tuttosport oggi in edicola, Rino sta dimostrando di essere degno di sedersi su una panchina tanto importante. Quindi – in teoria – non ci sarebbe bisogno di cercare tanto in giro, almeno finché non gli sarà data una squadra in grado davvero di vincere. Perché l’organico attuale non vale più del quarto posto e non meno del settimo, quindi lo scenario è il seguente: andare in Champions League sarebbe un miracolo, il raggiungimento dell’Europa League sarebbe la normalità e il mancato piazzamento europeo invece un flop.

La verità è che Gattuso conosce il calcio. Prima da calciatore, ora da allenatore. Nessuno, nemmeno i big della panchina, lo hanno mai messo tatticamente in difficoltà. Quello che è accaduto al Milan in questi 15 mesi, poi, avrebbero steso chiunque. Invece lui non solo ha saputo reggere a tutte le tensioni del caso, ma ha anche dato sempre il meglio sotto pressione. E quando serve mette in campo la sua proverbiale grinta, la stessa che ha saputo trasmetterla anche ai giocatori. Lo spogliatoio lo rispetta e lo segue, idem la società. Una gestione nel complesso di alto livello considerando tutti gli imprevisti del caso. Ora manca solo la ciliegina sulla torta: la Champions League appunto.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it