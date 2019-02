NEWS MILAN – Il Milan avrà un impegno molto difficile in questo week-end di Serie A. All’Atleti Azzurri d’Italia i rossoneri giocheranno contro l’Atalanta per una sfida dal sapore di Champions League.

I bergamaschi, dopo un inizio di campionato difficile, sono entrati nella corsa al quarto posto e sono a pari punti con Roma e Lazio, ad una sola distanza dal Diavolo. Giocare lì è sempre molto difficile, basti pensare che la Juventus in questa stagione non ha mai vinto: pareggio faticoso in campionato, sconfitta netta per 3-0 in Coppa Italia. Insomma, servirà davvero un’impresa per tornare a casa con tre punti in tasca da questa trasferta.

Intanto l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 24° giornata di Serie A. Atalanta–Milan è stata affidata all’arbitro Pasqua. I due assistenti saranno Vuoto e Costanza, Maresca quarto uomo. L’esperto Orsato al VAR.

Atalanta-Milan Sabato 16/02 h. 20.30

Pasqua

Assistenti: Vuoto-Costanzo

IV: Maresca

VAR: Orsato

AVAR: Manganelli

