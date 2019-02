CALCIOMERCATO MILAN – Si continua a parlare del futuro di Hector Herrera, centrocampista in scadenza di contratto e ambito da diversi club in vista dell’estate. La possibilità di ingaggiarlo a parametro zero fa gola.

Ovviamente l’operazione non sarebbe gratuita, considerando le commissioni da corrispondere al suo agente. L’unico a rimanere senza un euro sarebbe il Porto, società che attualmente è proprietaria del cartellino del 28enne messicano. Secondo le indiscrezioni circolate, sono almeno 5 i milioni pretesi dall’entourage del giocatore. Una somma che sta facendo riflettere diverse squadre. Tra queste anche il Milan.

Calciomercato Milan, Leonardo in vantaggio su Herrera?

Secondo quanto rivelato da ESPN, proprio il Milan sarebbe il club in pole position per assicurarsi Herrera l’estate prossima. La dirigenza rossonero starebbe cercando concretamente di mettere le mani sul centrocampista messicano. Tuttavia, c’è la concorrenza dell’Inter da battere. I nerazzurri erano stati i primi a muoversi sul giocatore e con Giuseppe Marotta puntano a fare il colpo a parametro zero. Il Napoli, invece, sembra aver abbandonato la pista.

Sicuramente uno come Herrera farebbe molto comodo alla mediana di Gennaro Gattuso. Si tratta di di un calciatore con esperienza internazionale e arricchirebbe lo spogliatoio, grazie anche alla sua personalità da leader. Ben messo fisicamente, il 28enne del Porto è abile nel recuperare palloni e anche negli inserimenti. E’ dotato anche dal punto di vista tecnico e non si fa problemi a cercare la conclusione dalla distanza. Sarebbe un valore aggiunto nel reparto mediano del Milan, bisognoso di un paio di innesti nella prossima sessione estiva del calciomercato. La dirigenza dovrà decidere se investire su ingaggio e commissioni per portare il messicano a Milanello. Ovviamente ci sono anche altre opzioni considerate, però Herrera stuzzica Leonardo.

