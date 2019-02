Un campione dentro al campo, un personaggio senza peli sulla lingua e dalla schiettezza quasi letale fuori. Zlatan Ibrahimovic è diventato celebre non solo per la sua classe, ma anche per un carattere non proprio ‘facile’.

L’ex attaccante del Milan, in un’intervista rilasciata all’emittente web DAZN, ha parlato di svariati argomenti, in particolar modo di quello che è il trasferimento più importante e chiacchierato dell’ultimo anno, ovvero il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.

L’attuale attaccante dei Los Angeles Galaxy era stato accusato di aver sminuito la qualità tecnica straordinaria di CR7, ma Ibra ha chiarito il tono delle sue considerazioni, spiegando bene cosa intende dire: “Non ho mai detto che Ronaldo non sia un grandioso calciatore, ma soltanto che andare alla Juventus non è una grande sfida. E’ facile accettare la proposta di una delle squadre più forte del mondo, come è la Juve quest’oggi, per me una sfida è invece prendere una squadra in difficoltà e portarla in alto. Detto questo l’arrivo in Italia di Ronaldo è un bene per il calcio italiano, la Serie A la seguo volentieri perché è la mia seconda casa”.

In effetti Ibrahimovic, quando nel 2010 sbarcò al Milan dal Barcellona, contribuì alla risalita dei rossoneri verso i vertici della classifica e alla conquista del 18° scudetto, traguardo che il ‘Diavolo’ non conquistava da ben sette anni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

