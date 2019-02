MILAN NEWS – Oggi non è soltanto la felice e sentimentale ricorrenza di San Valentino. Per molti sportivi questa data fa tornare alla mente uno dei drammi più dolorosi e ancora indimenticati del nostro paese.

Il 14 febbraio 2004 fu ritrovato il corpo senza vita di Marco Pantani, uno dei più grandi ciclisti della storia. Lo straordinario velocista romagnolo morì ormai quindici anni fa, quando fu ritrovato in un residence di Rimini, ucciso da un edema polmonare e cerebrale, anche se negli ultimi anni si è riaperto il caso di cronaca con tanto di ipotesi di omicidio nei suoi confronti.

Pantani, nonostante qualche ombra di doping nel suo passato da sportivo, resta un vero e proprio mito per il ciclismo italiano ed internazionale. Il ‘Pirata’ era anche un grande appassionato di calcio e non nascose mai di tifare fortemente per il Milan, passione molto frequente per molti nativi della Romagna.

Oggi il club rossonero ha voluto ricordare Pantani, nel quindicennale della sua scomparsa, con un tweet bello e accorato, dedicato ad un uomo di sport e di competizione che ha reso orgogliosa l’Italia grazie ai suoi trionfi in sella alla bici: “Il tuo ricordo, le tue imprese, la tua storia. Continui a vivere con noi, Pirata Rossonero”.

Il tuo ricordo, le tue imprese, la tua storia. Continui a vivere con noi, Pirata Rossonero ❤🖤

Your memory, your feats, your history. You live on within us, a true Rossonero Pirate

In memory of Marco #Pantani (1970-2004) pic.twitter.com/9y94l0n9UO

— AC Milan (@acmilan) 14 febbraio 2019