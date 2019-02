MILAN NEWS – Che il Milan abbia completato delle operazioni di calciomercato nella sessione di riparazione di alto livello è ormai noto a tutti.

Molti opinionisti e addetti ai lavori sono concordi nel dire che le mosse di Leonardo e compagnia siano state le più mirate e azzeccate di tutta la Serie A. Gli arrivi di Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek hanno davvero completato e migliorato la rosa di Gennaro Gattuso, che si è trovato a lavorare con un centrocampista giovane ma già dal carattere forte ed un centravanti implacaible sotto porta.

Un grande simbolo della storia milanista come Franco Baresi ha voluto dire la sua, in particolar modo sull’acquisto di Piatek. L’attaccante polacco, costato 35 milioni di euro nell’affare con il Genoa, ha subito convinto anche lo storico capitano del Milan, il quale presente a Dubai ad un torneo organizzato dall’Academy rossonera ha esaltato le sue qualità.

Baresi, come riportato da Sport360.com, ha usato parole al miele e paragoni importanti per il nuovo numero 19 milanista: “Credo che ogni grande squadra debba avere nella propria storia una grande tradizione di centravanti vincenti. Il Milan ha avuto la fortuna di ospitare gente come Van Basten, Weah o Shevchenko. Oggi c’è Piatek, e credo che porterà grandi soddisfazioni al Milan. E’ giovane e ha già dimostrato le sue qualità e il senso del gol. Speriamo che dia continuità alla grande tradizioni degli attaccanti in maglia rossonera”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

