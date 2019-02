NEWS MILAN – Gianluigi Donnarumma è tornato super. Il suo rendimento recente si è stabilizzato su livelli molto alti e finalmente sono scomparsi i dubbi del passato. Sono ormai alle spalle errori e critiche.

E sono ormai archiviate anche le guerre verbali tra Mino Raiola e Massimiliano Mirabelli, dato che quest’ultimo non lavora più al Milan. L’agente di Gigio ha un ottimo rapporto con l’attuale dirigenza e ciò aiuta anche la serenità del ragazzo, non più coinvolto in determinate vicende che lo destabilizzavano. Ora è concentrato sul campo, sull’allenarsi per migliorare e sul dare il meglio nelle partite. Ci sta riuscendo.

News Milan, rinnovo con clausola per Donnarumma?

Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Donnarumma rinnovi il proprio contratto con il Milan nei prossimi mesi. Il club vorrebbe portare la scadenza dal 2021 al 2023. In mezzo ci sarebbe anche un aumento dell’ingaggio da 6 a ben 7 milioni di euro netti annui. In pratica Gigio andrebbe a guadagnare il milione che percepisce suo fratello Antonio, destinato alla cessione nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Inoltre, non viene escluso che nel nuovo contratto possa essere inserita una clausola rescissoria. Già in quello vecchio avrebbe dovuto esserci, ma poi le cose andarono diversamente. Il Corriere dello Sport oggi spiega che Raiola sarebbe favorevole ad inserirla, mentre il Milan è più restio al momento. Il club rossonero accetterebbe solamente una cifra superiore ai 100 milioni di euro. In questi giorni l’agente di Donnarumma ha avviato dei contatti preliminari con la dirigenza per discutere del rinnovo del proprio assistito. E’ possibile che prima della fine della stagione o comunque in anticipo rispetto all’apertura della prossima sessione estiva del calciomercato si arrivi ad un accordo tra le parti. C’è volontà comune di proseguire questo matrimonio.

