NEWS MILAN – Il Milan non rinnoverà il contratto di Gianluigi Donnarumma. Carlo Pellegatti, storico giornalista tifoso rossonero, tramite il proprio canale YouTube ha assicurato che non sono in corso contatti per prolungamento e adeguamento dell’accordo con il giovane portiere.

L’ex telecronista ha fatto il punto della situazione: “Ieri è uscita qualche indiscrezione sul nuovo contratto di Donnarumma. Il suo contratto attuale termina nel 2021. Le voci parlavano di un Gigio che avrebbe voluto un milione in più sul suo stipendio. Ho pensato di impazzire… Ho fatto le mie verifiche e queste mi hanno aiutato a tranquillizzarmi“.

Pellegatti, dopo aver fatto le sue verifiche, è arrivato alla seguente conclusione: “Non c’è nessuna intenzione delle parti di discutere di rinnovo. Si va avanti così… Il Milan è felice, Gattuso è felice, Donnarumma è felice. Sta confermando tutte le sue qualità immense. Sta bene di fisico, di corpo. Ma soprattutto sta bene di testa. Che aiuta a migliorare le prestazioni. Per fortuna l’indiscrezione è caduta nel vuoto: il suo contratto per ora non si tocca“.

In ogni caso ci saranno comunque contatti con Mino Raiola in questo periodo ma per risolvere altre questioni: “L’idea di tornare a parlare di questo problema faceva andare fuori di testa tutti. L’ambiente è concentrato sul campo e non sarà disturbato da questi discorsi. La priorità è il contratto di Abate, che spero venga chiuso perché è utile e professionale, vecchio cuore rossonera, ha il DNA, la filosofia e il carisma da spogliatoio. Ci sarà da sistemare la questione Antonio Donnarumma e poi c’è la questione Bonaventura”.

Bonaventura è fermo attualmente per infortunio e rientrerà soltanto nella prossima stagione. La sua situazione è quella più delicata, ma si va verso il rinnovo: “Il suo contratto scadrà nel 2020 e lui tornerà dopo l’infortunio dopo l’estate, verso ottobre. Un parentesi dolorosa per il giocatore. Si dice che anche per un gesto intelligente di riconoscenza il Milan possa portare al 2021 il contratto, proprio per riconoscenza per le qualità morali del nostro Bonaventura“.

