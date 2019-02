MILAN NEWS – L’arrivo di Krzysztof Piatek al Milan è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico e dagli addetti ai lavori, soprattutto per lo score eccellente del polacco da quando veste la maglia rossonera.

Se il Milan esulta, per avere in rosa un centravanti giovane (classe ’95) e molto prolifico, il Genoa sicuramente rimpiange di aver perso il proprio capocannoniere, anche se il presidente Enrico Preziosi sarà soddisfatto per la plusvalenza ottenuta, visti i 35 milioni di euro incassati dalla cessione di Piatek a Milanello.

Oggi il capitano del Genoa, l’esperto difensore Domenico Criscito, ha voluto esaltare le qualità di Piatek parlandone anche con un velo di rammarico per non averlo più in squadra con sé: “Abbiamo perso un grande campione come Krzysztof, qui aveva dimostrato il suo valore sin dal primo giorno. Un giocatore umile, che si è sempre allenato al cento per cento. Voglio dirgli grazie a nome del Genoa per quanto ha fatto in questi mesi”.

Il Genoa però deve guardare avanti, e Criscito alla Gazzetta dello Sport ha confessato di consolarsi con gli arrivi di gente come Sanabria o Sturaro: “E’ vero, per fortuna sono arrivati nuovi calciatori bravi subito ad integrarsi. Sanabria dopo due giorni dal suo acquisto era già in campo. Noi veterani abbiamo dato una mano, ho giocato all’estero e so cosa vuol dire cambiare maglia e ambiente”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

