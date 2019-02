NEWS MILAN – Diego Laxalt è stato uno dei nuovi innesti estivi della squadra rossonera ed ha coronato il sogno di approdare in una big del calcio. Non è riuscito a conquistare un posto da titolare, ma cerca di farsi trovare pronto quando Gennaro Gattuso lo inserisce.

L’ex Genoa nelle primissime apparizioni con la maglia del Milan aveva dato buone impressioni, poi il suo rendimento è calato. Più recentemente lo abbiamo visto tornare su livelli discreti, quindi si spera che possa dare un aiuto quando ce ne sarà bisogno. A sinistra è chiuso da Ricardo Rodriguez nel ruolo di terzino, inoltre il modulo 4-3-3 lo penalizza un po’ visto che lui è un laterale che può giocare pure a centrocampo. Deve sapersi adattare e sfruttare le occasioni che Rino gli concede.

Laxalt ai microfoni di Milan TV

Quest’oggi Laxalt ha rilasciato un’intervista al canale tematico Milan TV e ha esordito parlando del difficile match di domani a Bergamo contro l’Atalanta: «Sarà una partita difficile, lo sappiamo. Loro sono molto in forma, noi dobbiamo continuare sulla strada positiva che stiamo costruendo. Dare continuità è importante. I risultati stanno arrivando e questo ci fa credere nel nostro lavoro. Bisogna proseguire così, lavorando per migliorare. L’Atalanta fa un calcio offensivo, dobbiamo dare il massimo. Sarà una gara difficile sia a livello difensivo che offensivo, serve una grande prestazione per fare risultato».

L’ex giocatore del Genoa spiega anche quale progresso importante è riuscito a fare la squadra quest’anno: «Nel corso di questa stagione siamo migliorati nel riuscire ad essere concentrati per tutta la partita. Non siamo concentrati solo nel lavoro settimanale, ma in tutto. E ciò sta portando dei risultati. E’ importante essere sempre sul pezzo per essere solidi difensivamente».

Infine Laxalt ha parlato di Krzysztof Piatek, centravanti che ha avuto un ottimo impatto appena indossata la maglia del Milan: «Sembra molto serio, però è anche divertente. Si è inserito molto bene e speriamo che continui così».

Matteo Bellan

