MILAN NEWS – Sarà un match ricco di spunti e rivalità agonistica quello di sabato. Un Atalanta-Milan che ha il sapore di Europa che conta e anche di spareggio decisivo.

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini cercherà di fare uno sgambetto ai rossoneri e volare verso il 4° posto in classifica, trasformandosi da sola rivelazione del torneo a vera e propria squadra da Champions.

Oggi Gasperini è intervenuto in conferenza stampa da Bergamo per anticipare i temi del match di domani sera. Grande rispetto da parte del tecnico orobico nei confronti del Milan: “La gara col Milan sarà un bell’esame, di quelli tosti, corposi. Ma ci arriviamo preparati: non sono partite decisive, ma importanti sicuramente, che ti possono dare fiducia e convinzione. Per noi sarà un periodo in cui affronteremo squadre che ci sono vicine in classifica. A questo punto del campionato è importante potersela giocare: viviamo questo momento con voglia di fare bene”.

Grandi elogi anche per Gennaro Gattuso, allenatore meno esperto del ‘Gasp’ ma che sta mostrando maturità e crescita: “Gattusoè stato bravissimo, ha dato una svolta al Milan. L’ha reso una squadra difficile da superare, che ha un po’ il carattere del suo allenatore. Sono una grande squadra, con giocatori importanti. Queste sono partite che noi dobbiamo interpretare con grande rispetto, attenzione, concentrazione. E dovremo esprimerci al meglio: va fatta una prestazione di livello. All’andata non avevamo fatto una grande partita, domani mi auguro sarà una gara diversa, servirà un’Atalanta migliore. Da allora sia noi che loro siamo cresciuti tanto”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

