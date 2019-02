NEWS MILAN – Mattia Caldara e il grande rientro, ora ci siamo davvero. Dopo Lucas Biglia, Gennaro Gattuso è pronto a riabbracciare anche il neo acquisto del Milan particolarmente sfortunato in quest’annata.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, proprio ieri il 24enne è tornato ad allenarsi in gruppo. Ancora presto per partitelle e contrasti vari, ma il giocatore è a un buon punto di partenza e ne ha approfittato del lavoro esclusivamente atletico programmato dal tecnico rossonero. Con le due prossime settimane utili per perfezionare la condizione, lo staff tecnico ora conta di riaverlo a disposizione per fine mese e potrebbe essere convocato il 2 marzo a San Siro contro il Sassuolo.

In caso di conferma, potrebbe trattarsi anche dell’esordio stagionale assoluto per l’ex Atalanta. Perché il difensore bergamasco, infatti, finora ha solo debuttato in Europa League contro il Dudelange il 9 settembre scorso: pochi giorni dopo era pronta la conferma proprio contro la sua Dea, salvo poi rinviare il tutto causa problemi alla schiena. In realtà era solo l’inizio di un calvario assurdo, tra sospetta pubalgia, lacerazione del tendine d’Achille e lo strappo al gemello mediale del polpaccio destro.

Redazione MilanLive.it

