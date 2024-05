Milan-Genoa in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 35esima giornata della Serie A 2023/2024.

Il 6 aprile a San Siro contro il Lecce il Milan ha vinto la sua ultima partita, quindi oggi l’obiettivo è tornare alla vittoria. I 3 punti contro il Genoa sono importanti nell’ottica di consolidare il secondo posto nella classifica del campionato e anche per conquistare matematicamente la qualificazione alle Final Fuor della prossima Supercoppa Italiana. I tifosi si aspettano una reazione dopo le recenti delusioni.

18:24 Reijnders impreciso 24′ – L’olandese calcia di destro da fuori area, non inquadra la porta. In questi minuti il Milan sembra essersi acceso e va alla caccia dell’1-1.

18:15 Palo di Pulisic! 13′ – L’ex Chelsea con un bel tiro a giro dall’interno dell’area colpisce il legno. 16′ – Giroud calcia male sulla barriera una punizione guadagnata da Chukwueze.

18:13 Reazione rossonera 12′ – Cross di Theo Hernandez per Giroud, che di testa non riesce né a indirizzare verso la porta né a servire un compagno.

18:06 Milan-Genoa 0-1: gol di Retegui 5′ – Retegui spiazza Sportiello dagli 11 metri e torna a segnare dopo 70 giorni.

18:04 Rigore per il Genoa! 4′ – Fallo di Tomori su Vogliacco, Prontera non ha dubbi e assegna il penalty.

18:00 Milan-Genoa: l'arbitro Prontera ha fischiato l'inizio!