I numeri di Fonseca al Lille sono incredibili: clean sheet, imbattibilità e altri record

Paulo Fonseca è uno dei primi candidati per un posto nella panchina del Milan. Sarebbe la scelta giusta? I numeri parlano per lui e sono clamorosi.

Per la panchina del Milan pare adesso sia derby portoghese tra Sergio Conceicao e Paulo Fonseca. Se il primo sembrava l’assoluto favorito, il secondo ha guadagnato diverse posizione nelle ultime ore. L’ex Roma è gradito a tutta la dirigenza rossonera per quanto sta facendo al Lille, club che gode di buonissimi rapporti col Milan. I feedback che arrivano su Fonseca dalla Francia sono molto positivi, e non è un caso che il Marsiglia abbia già messo sul piatto dell’allenatore un triennale a partire da luglio.

Sottolineiamo che Paulo Fonseca non scalda troppo l’ambiente rossonero, ma non c’è lo stesso rifiuto visto con Julen Lopetegui. E attraverso un’analisi statistica si può dimostrare che il tecnico portoghese può avere tutte le armi per far bene e far la differenza al Milan. I suoi numeri in panchina, soprattutto col Lille, dimostrano che stiamo parlando di un allenatore molto competente e che in una big potrebbe tranquillamente starci.

Fonseca, la sua panchina in numeri: può essere lui la scelta giusta

Paulo Fonseca è approdato al Lille nel 2022, e in due stagioni ha nettamente svoltato l’andamento della squadra francese. Difatti, ha portato il Lille dal decimo posto in classifica al quarto posto attuale con la possibile e concreta possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. E a proposito di Europa, con Fonseca in panchina la squadra ha raggiunto ai quarti di finale di una competizione europea per la prima volta nella sua storia. Ricordiamo che il Lille è stato eliminato soltanto ai rigori dall’Aston Villa in Conference League, nonostante le ottime prestazioni in entrambe le partite.

Sempre nella stagione in corso, il Lille ha già totalizzato 22 clean sheet in tutte le competizioni ed è la seconda migliore squadra dei 5 principali campionati europei, solo dietro all’Inter. Importantissimo: Paulo Fonseca ha fatto la storia della squadra segnando il record di partite consecutive senza sconfitte in casa: 22 in tutte le competizioni hanno stabilito un nuovo record di imbattibilità per il club. E attualmente è imbattuto in casa da 17 partite.

Di lui è molto apprezzata la capacità di saper gestire e valorizzare i giovani. Nel Lille ha puntato e portato ad exploit Lucas Chevalier, Leny Yoro, Bafodé Diakité, Carlos Baleba (caduto per 30 milioni al Brighton), Angel Gomes e Ayoubb Bouaddi (16 anni).

Se vogliamo ricordare la sua esperienza in Italia, con la Roma, bisogna pensare che Paulo Fonseca resta l’allenatore che ha conquistato più punti (70) con i giallorossi nelle ultime sei stagioni (potrebbe essere battuto da De Rossi in quella attuale)