Capello non ha dubbi: “Allenatore da Milan, perfetto per stimolare Leao”

Le parole di Fabio Capello sul futuro allenatore del Milan e sui tanti nomi indicati nelle ultime settimane per il dopo Pioli.

Il valzer di allenatori accostati alla panchina del Milan continua ad essere argomento principe in casa rossonera, anche alla vigilia di una partita di campionato come quella contro il Genoa di domani. Tutto l’interesse dei tifosi e della stampa è rivolto alla figura che sostituirà Stefano Pioli alla guida del club rossonero.

Dopo il dietrofront clamoroso su Julen Lopetegui, che sembrava pronto a firmare per il Milan ed iniziare l’avventura a partire da giugno prossimo, il Milan è tornato a valutare altri profili internazionali per costruire un nuovo progetto tecnico. La scelta finale dovrà essere ben pensata e ponderata, per far contenti tutti, tifosi compresi.

A parlare proprio di questo tema è stato chi di allenatori se ne intende. Ovvero Fabio Capello, mitico tecnico friulano che ha guidato il Milan dei ‘giganti’ negli anni ’90, portando a casa ben 4 scudetti ed una Champions League.

Capello esalta Conceiçao, ma non solo

Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Capello è stato interpellato sui nomi che sono stati di recente accostati al Milan. Parole subito positive per la candidatura di Sergio Conceiçao, che a suo dire avrebbe le caratteristiche giuste: “Conosce la Serie A per il suo passato da calciatore: da noi ha giocato e vinto, questo può aiutarlo senz’altro a gestire la pressione dell’ambiente. Da allenatore ha fatto molto, molto bene al Porto dimostrando grande attenzione tattica e offensiva. Le sue squadre sono solide, equilibrate, lo abbiamo visto in Champions: quando le italiane hanno incontrato il Porto hanno sofferto spesso. Un tecnico capace di lavorare sia con i giocatori importanti che con quelli di prospettiva: tira fuori il meglio da tutti. E’ abituato a costruire e a farlo con una mentalità vincente”.

Ma un altro favorito per la panchina, su cui Don Fabio punterebbe ciecamente, è Roberto Martinez. Ovvero il c.t. del Portogallo che è stato di recente avvicinato a questo ruolo: “Se parliamo di esperienza internazionale, lui è un altro profilo ideale per il Milan. Ha fatto molto bene in Premier League e da c.t. del Belgio. Poi ha un altro particolare importante: da quando allena il Portogallo ha scelto Leao come titolare fisso. Avere Martinez nel Milan stimolerebbe Leao ad alzare l’asticella”.

Dunque un nome a sorpresa che convince Capello, anche se prima Martinez deve portare la nazionale portoghese al traguardo di Euro 2024. Ma effettivamente sarebbe una soluzione che piacerebbe a Rafa Leao, vista la stima reciproca tra i due.