Milan-Genoa, streaming e diretta tv: Sky o Dazn, dove vederla oggi

Il Milan ospita il Genoa alla 35.a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 a San Siro. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita

Terzultimo match di campionato per il Milan che torna a ospitare il Genoa a San Siro a due anni dall’ultimo confronto diretto tra le due squadre in casa rossonera.

Partita che ha poco o nulla da dire per la classifica dei rossoblu di Gilardino, già ampiamente salvi ma vogliosi di chiudere in bellezza una stagione davvero molto positiva. Il Milan, invece, con i tre punti consoliderebbe ulteriormente il secondo posto con l’opportunità, ulteriore, di conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima final four di Supercoppa Italiana.

Si giocherà in un’atmosfera surreale a San Siro. La Curva Sud ha annunciato una giornata di protesta e non esibirà vessilli e striscioni per sostenere gli uomini di Pioli che si presenteranno in campo senza gli infortunati Maignan e Loftus Cheek e lo squalificato Calabria.

Al loro posto Sportiello, grande protagonista nell’ultimo match con la Juve, e Pulisic che lascerà il suo posto a destra a Chukwueze. Completano l’attacco Leao e Giroud. In difesa Thiaw affiancherà Tomori. Rientra Theo a sinistra mentre Florenzi prenderà il posto di Calabria. Bennacer e Reijnders in mediana. Assenza importante nel Genoa con Gilardino che deve rinunciare all’influenzato Gudmundsson. Al suo posto Ekuban con Retegui in attacco.

Milan-Genoa, dove vedere il match

Milan-Genoa di domenica 5 maggio alle 18 è visibile in esclusiva su DAZN, in streaming sull’applicazione dell’emittente oppure in diretta tv sul canale Zona Dazn, disponibile alle posizioni 214 del decoder Sky e Tivusat.

In telecronaca Dario Mastroianni e Emanuele Giaccherini. Al termine della partita, highlights subito disponibili su Sky Sport 24. Per vedere la sintesi in chiaro, bisogna attendere La Domenica Sportiva in onda in seconda serata su Rai 2 o Pressing su Italia 1 dalle 23.40. In tarda serata, la sintesi della partita sarà disponibile, gratuitamente, anche sui canali Youtube della Serie A e della stessa Dazn.

Quello con il Genoa è il quartultimo match di campionato per il Milan. I rossoneri torneranno in campo sabato 11 maggio, alle 20.45, contro il Cagliari di nuovo a San Siro. La sfida con i sardi sarà trasmessa in simulcast su Sky Sport e Dazn. Ancora da definire orari e programmazione televisiva delle ultime due sfide di Serie A contro Torino (in trasferta) e Salernitana (in casa).