MILAN NEWS – La Lega Serie A nelle scorse ore ha pubblicato il calendario completo, compreso di anticipi e posticipi fino alla 28.a giornata, ovvero la nona di ritorno.

Oltre a questo, è stata ufficializzata anche la programmazione televisiva delle gare di campionato, con la solita distinzione tra Sky Sport e DAZN, le due emittenti che si sono aggiudicate in estate i diritti per la trasmissione in diretta delle gare del massimo torneo italiano.

In questa fase di stagione, dunque dalla 24.a alla 28.a giornata di Serie A, il Milan sarà trasmesso in due occasioni da DAZN, emittente che sfrutta lo streaming web per tutti i suoi utenti. Il canale che vede la splendida Diletta Leotta come personaggio di punta ha acquisito i diritti esclusivi per Atalanta-Milan di domani sera e per Chievo Verona-Milan, che si giocherà sabato 9 marzo alle ore 20:30.

Le altre gare tre gare di campionato di questo periodo (Milan-Empoli, Milan-Sassuolo e il derby Milan-Inter) saranno invece mandate in onda in diretta televisiva dai canali SKY Serie A.

16/02/2019 ore 20.30 Atalanta-Milan DAZN

22/02/2019 ore 20.30 Milan-Empoli Sky

02/03/2019 ore 18.00 Milan-Sassuolo Sky

09/03/2019 ore 20.30 Chievo-Milan DAZN

17/03/2019 ore 20.30 Milan-Inter Sky

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

