NEWS MILAN – Il Milan conquista tre punti incredibili all’Atleti Azzurri d’Italia. I rossoneri battono 3-1 l’Atalanta, la squadra che aveva vinto con un secco 3-0 poche settimane fa contro la Juventus in Coppa Italia.

Altra partita clamorosa di Krzysztof Piatek autore di una doppietta. Prima gol con una girata al volo meravigliosa, poi di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In mezzo la rete ritrovata di Hakan Calhanoglu, la prima in questo campionato. Ad andare in vantaggio erano stati i padroni di casa con la rete di Freuler, ma la reazione del Milan è stata da grande squadra.

Con questi tre punti il Milan allunga sulla stessa Atalanta in classifica e arriva a 42 punti in classifica. ma soprattutto la squadra di Gennaro Gattuso manda un chiaro messaggio a Roma e Lazio, che scenderanno in campo domani. Ma in particolare mette pressione all’Inter, adesso avanti soltanto di un punto (con una partita in meno). I rossoneri fanno sul serio e vogliono tenersi stretto il quarto posto attuale, che significa Champions League. Occhio però ad un clamoroso assalto al terzo posto. Da qui a fine anno è ancora molto lunga e la Dea, dopo questa sconfitta, di certo non è fuori. Sarà bello vivere questa corsa fino alla fine.

