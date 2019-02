NEWS MILAN – Tutto pronto all’Atleti Azzurri d’Italia per Atalanta-Milan: alle 20.30 il calcio d’inizio della sfida Champions. I due allenatori intanto, Gian Piero Gasperini da una parte e Gennaro Gattuso dall’altra, hanno diramato le formazioni ufficiali.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle News Milan, CLICCA QUI <<

Nessuna sorpresa nei due schieramenti rispetto alle indiscrezioni della vigilia. I rossoneri scenderanno in campo con l’11 tipo: 4-3-3 con Krzysztof Piatek al centro dell’attacco, supportato da Jesus Suso e Hakan Calhanoglu sugli esterni. Lucas Paquetà a centrocampo, con Tiémoué Bakayoko e Franck Kessié a completare il reparto. Abate-Rodriguez i terzini e Musacchio-Romagnoli i centrali, ovviamente con Gianluigi Donnarumma tra i pali. I nerazzurri padroni di casa si schierano con il 3-4-1-2 con Gomez, Ilicic e Zapata in avanti. Curioso il fatto che tra i 22 in campo, ci siano soltanto tre italiani titolari: tutti rossoneri, e giovanissimi peraltro. Di seguito ecco i due schieramenti in campo tra pochissimo:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

Here’s how we line up in Bergamo

L’11 rossonero per #AtalantaMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/qNPhcgp1Mb — AC Milan (@acmilan) 16 febbraio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it