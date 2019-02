NEWS MILAN – Impresa Milan. All’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta la squadra rossonera ha ottenuto tre punti molto pesanti. Doppietta, già la seconda con la maglia del Diavolo, per Krzysztof Piatek dopo quella contro il Napoli in Coppa Italia.

Gennaro Gattuso, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato così la partita. Il tecnico del Milan si è espresso così sulla partita: “Siamo stati fortunati a segnare a fine primo tempo, nel secondo tempo abbiamo espresso un buonissimo calcio. Serve sacrificio. Oggi vedere i nostri esterni prendere i loro quinti, che creano sempre preoccupazione, ci ha dato una grande mano. Questo ci sta aiutando. Ci godiamo una serata bella, ma testa a venerdì, non possiamo più mollare“.

Poi la domanda di Shevchenko sulla prestazione del Milan nel primo tempo: “Andavamo a cercare sempre la palla dritta per Piatek e Suso, dovevamo cercare più Bakayoko e attaccarli. Se riesci a palleggiare e uscire dalla prima pressione hai tanto campo. Abbiamo sviluppato meglio nel secondo tempo, abbiamo palleggiato e così abbiamo conquistato campo“.

Sul bellissimo abbraccio ad Hakan Calhanoglu dopo il gol, giocatore in cui ha sempre creduto: “Credo in tutti i miei ragazzi. Lui ha avuto un po’ di problemi in questi mesi, a livello tecnico ha giocato spesso al di sotto delle sue possibilità. Invece ha fatto una grande stagione a livello agonistico. Ci è venuto a mancare la qualità. Per noi è molto importante. Il rapporto che ho con lui ce l’ho con tutti, a parte con qualcuno che gioca meno… L’abbraccio l’ho dato ad Hakan ma vale per tutti“.

Sulla prestazione di Franck Kessie: “Giocano uomo su uomo si creano linee di passaggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, nel primo invece si andava sempre in verticale. Dovevamo subire il meno possibile i loro quinti in difesa. Franck ha fatto molto bene, ma anche Paquetà, Rodriguez gliela poteva dare più volte ma ha preferito venire dentro il campo“.

Redazione MilanLive.it

