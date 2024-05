Cassano contro Simone Inzaghi: “Considerato stratosferico ma ha perso due Scudetti”

Simone Inzaghi ha appena vinto lo scudetto con l’Inter eppure arrivano parole durissime dell’ex attaccante Cassano

Nel Derby l’Inter ha conquistato il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella: una cavalcata quasi trionfale quella dei nerazzurri, con nessun avvesario in grado di realmente di mettere i bastoni tra le ruote a Lautaro Martinez e compagni.

Troppo forte il gap con Milan e Juventus emerso in questa stagione: i rossoneri son durati fino all’autunno inoltrato: poi, complice una lunga serie di infortuni ha abbandonato la corsa scudetto. La Juve, invece, è crollata con l’avvento del 2024, con pareggi e sconfitte in serie che hanno reso facilissimo il cammino di Inzaghi e compagnia.

Scudetto, quindi, vinto al terzo tentativo per l’allenatore che, dopo aver fatto incetta di Coppe Italia e Supercoppe, è riuscito a portare i nerazzurri sul gradino più alto d’Italia. E tantissimi ad incensarlo ed a rendergli onore ed omaggio per il cammino intrapreso in questo campionato di Serie A. Non tutti, però, hanno evidenziato la bravura dell’allenatore piacentino.

Simone Inzaghi, l’attacco di Cassano sullo scudetto

Antonio Cassano ex calciatore – tra le altre – di Milan ed Inter – non è stato tenero con l’allenatore nerazzurro. Fantantonio in evento tenutosi a Catania che ha visto la partecipazione anche di Lele Adani e Nicola Ventola, i due suoi fidi colleghi con cui aveva dato vita alla Bobo Tv insieme a Vieri, ha parlato proprio dell’Inter scudettata e della sua guida tecnica.

“Simone Inzaghi stranamente è considerato come uno stratosferico allenatore. Ha vinto uno scudetto ma ne ha anche persi due e per questo gli sono da assegnare tutti i demeriti. Inzaghi, peraltro, li ha persi con due formazioni inferiori di gran lunga” l’attacco dell’ex calciatore.

Una vera e propria stilettata, insomma, nei confronti del tecnico. Il riferimento chiaro di Cassano è relativo a due stagioni fa, quando l’Inter prima in classifica subì la rimonta del Milan poi scudettato e nella scorsa stagione quando il Napoli ha dominato il torneo senza mai essere impensierito dalla formazione nerazzurra.

Cassano, intanto, dopo l’addio alla Bobo Tv, ad inizio della prossima stagione sarà protagonista con una nuova trasmissione con Nicola Ventola e Lele Adani. Il via con l’inizio del campionato di calcio 2024/2025 ma al moemnto è segreto sia il format che la piattaforma – o, eventualmente, il canale – della messa in onda.