ATALANTA-MILAN – All’Atleti Azzurri d’Italia una sfida dal sapore di Champions League. Atalanta-Milan è l’anticipo serale della 24° giornata di Serie A. I rossoneri dovranno scendere in campo con l’elmetto, come detto da Gennaro Gattuso ieri in conferenza stampa. A Bergamo si prevede una gara di grande intensità. Sarà molto difficile per il Diavolo portare a casa punti. Servirà un’impresa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-MILAN:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

Serie A, Atalanta-Milan: cronaca e risultato del match

