CALCIOMERCATO MILAN – L’impatto di Kyszsztof Piatek al Milan è stato devastante. Si tratta del primo polacco ad aver segnato un gol in maglia rossonera. Ma a breve potrebbe aggiungersi un suo connazionale.

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la società di via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino Bartosz Zynek, giovanissimo centrocampista polacco. Classe 2002, è una mezzala-trequartista di ottime capacità tecniche. Milita nell’Under 19 dello Zaglebie Lubin, lo stesso club dove proprio Piatek ha debuttato in Ekstraklasa prima di passare al Cracovia. Secondo la ‘rosea’, alcuni osservatori rossoneri lo avrebbero seguito da vicino in più occasioni, sia con la Nazionale Under 17 che con il suo club.

Zynek ha un passato in Inghilterra con il Queens Park Rangers, ma soprattutto è un punto di forza dell’unser 17 polacca. Proprio in questo periodo si trova Spagna con la sua selezione e oggi è in programma la sfida contro la Slovacchia. Non è certa la sua presenza, ma ci sono buone possibilità. Chissà se qualche emissario del Milan sarà lì a seguirlo ancora.

Il centrocampista è stato nominato lo scorso dicembre miglior giocatore del memoriale Petar Kalinic Clio, giocato in Croazia. La sua squadra, lo Zaglebie Lubin, ha perso soltanto in finale con la Dinamo Zagabria. Zynek si è messo in luce insomma, Leonardo l’ha colta e adesso vuole provare a portarlo in rossonero.

