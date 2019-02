MILAN NEWS – Il grande vero esame per questo Milan formato Champions League. Dopo l’exploit del nuovo anno, la semifinale di Coppa Italia e la grande prova caratteriale di Roma, il Diavolo ora è chiamato alla verifica madre per il definitivo test di maturità.

Intanto, sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, le riverenze reciproche mostrato ieri dai due tecnici sono tutt’altro che retoriche. Tra i due c’è una vera stima e simpatia, ed entrambi sono convinti su più punti. Come per esempio che la sfida di oggi metterà in palio roba pesante non in termini di classifica, ma di testa. “Avremo di fronte una delle migliori espressioni del calcio italiano. Gattuso l’ha resa una squadra importante, è stato bravissimo a dare la svolta imprimendo il suo carattere”, ha dichiarato ieri Gian Piero Gasperini. Queste invece alcune delle parole di Gennaro Gattuso: “L’Atalanta gioca un calcio unico al mondo, o quasi. Di Gasperini mi piace tutto, provare a fare qualcosa che fa lui è difficile. Ciò che vediamo dell’Atalanta è merito suo, è un bel modo di giocare a pallone, per il quale occorrono grandi conoscenze”.

Servirà una prestazione di assoluto spessore per uscirne indenni dallo stadio Atleti Azzurri d’Italia, anche perché la formazione rossonera dovrà liberarsi di un doppio tabù: il primo che la vede mai vincente sulla Dea dal 2015, infatti anche all’andata fu beffa col 2-2 atalantino finale, e l’altro che riguarda invece un Rino mai vincente contro il collega con appena due pareggi e una sconfitta. Gasperini che proprio oggi toccherà quota 100 presenze sulla panchina bergamasca, con un bilancio assolutamente positivo: 48 vittorie, 26 pareggi e 25 sconfitte a cui si aggiunge il record di punti in un campionato con 72 nell’annata 2016/17 e le grandi notti europee. I nerazzurri arrivano al grande appuntamento anche con 50 gol segnati e col ruolo di ammazza big: k.o. casalingo solo col Napoli, poi battute Inter e Lazio, 3-3 con la Roma, 2-2 con la Juventus e lo spettacolare 3-0 ai bianconeri in Coppa Italia. Come giustamente ha suggerito qualcuno, questa sera servirà l’elmetto in campo.

Redazione MilanLive.it

