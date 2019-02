MILAN NEWS – C’è chi lo chiama il ‘Pistolero‘, per la sua esultanza ormai già arcinota, chi invece lo definisce simile a Robocop, per quel suo atteggiamento freddo ma allo stesso tempo letale.

Krzysztof Piatek a prescindere dai soprannomi o dalle definizioni fantasiose è un acquisto azzeccatissimo da parte del Milan. Lo dicono i numeri: 6 gol ufficiali in 5 partite giocate, ma soprattutto una media reti pazzesca che si porta dietro fin dalla prima parte di stagione disputata con la maglia del Genoa. Come riporta Sportmediaset il polacco ha la media di un gol ogni 53 minuti disputati, meglio di un certo Cristiano Ronaldo che pur essendo capocannoniere della Serie A è fermo ad un gol ogni 126 minuti.

Ma la vera forza di Piatek non è tanto nella media realizzativa, quanto nelle chiare modalità in cui il 19 del Milan riesce a far gol. L’ex genoano è attaccante spietato ed imprevedibile, visto che le sei reti finora realizzata hanno tutte peculiarità diverse.

Contro il Napoli ad esempio, nella doppietta che ha lanciato il Milan verso le semifinali di Coppa Italia, ha segnato prima con un inserimento alle spalle dei difensori, realizzando con freddezza, poi esibendosi con un destro a giro sul secondo palo di assoluta precisione.

Piatek ha poi messo a segno il classico gol di ‘rapina‘ (stile Inzaghi) contro la Roma, anticipando il suo marcatore diretto su cross di Paquetà dal fondo. Di biliardo invece il colpo del 3-0 contro il Cagliari, approfittando della respinta di Cragno e battendolo con un colpo morbido sul primo palo.

Infine la doppietta di ieri all’Atalanta: il primo è un eurogol in girata volante che a molti milanisti ha ricordato le perle di un certo Marco van Basten, che sapeva mettere il pallone dove voleva. Il secondo è arrivato con un colpo di testa in mischia, anticipando nettamente il portiere Berisha. Tra l’altro in questo caso Piatek ha interrotto l’astinenza stagionale da gol su calcio d’angolo del Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

