NEWS MILAN – Pari o dispari? Tante volte da bambini ci siamo affidati a questo giochino per prendere decisioni “scomode”. Un sistema evidentemente utilizzato anche in Brasile. E Lucas Paquetà lo conferma.

Il centrocampista del Milan ieri si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello. A Bergamo, contro un avversario forte e storicamente difficile da affrontare, l’ex Flamengo si è esibito in una serie di giocate straordinarie. E non ci riferiamo soltanto alle giocate di suola o ai dribbling nello stretto. Ma anche ad una conoscenza tattica tale che sembra giochi in Serie A già da diversi anni. Invece veste la maglia del Milan soltanto da un mese e mezzo. E lo ha fatto finora con grande personalità.

Al termine del match all’Atleti Azzurri d’Italia si è reso protagonista anche di un simpatico siparietto. Avvicinatosi ad un gruppo di tifosi, due bambini gli hanno chiesto la maglia. Paquetà ha spiegato loro di averne soltanto una. Per risolvere il dubbio, ha detto ai suoi giovanissimi fan di fare pare o dispari. Il brasiliano ha seguito divertito la scena. Il video sta facendo il giro del web nelle ultime ore e dimostra tutta la genuinità di un ragazzo dal futuro, speriamo, roseo.

Ecco, di seguito, il video riportato da Youmedia:

Curioso siparietto al termine di Atalanta-Milan Due bambini rischiano di ‘farsi male’ per la sua maglia. Paquetà decide a chi darla così: https://t.co/W3r6l6KrgP https://t.co/W3r6l6KrgP — Youmedia (@youmedia) 17 febbraio 2019

Redazione MilanLive.it

