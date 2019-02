NEWS MILAN – La Roma risponde al Milan e ristabilisce le distanze. La squadra di Eusebio Di Francesco ha vinto contro il Bologna ed è tornata ad un solo punto dai rossoneri. Superate invece Atalanta e Lazio.

I giallorossi hanno giocato stasera contro il Bologna per il match di chiusura della 24° giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa: Aleksander Kolarov ha sbloccato il risultato su calcio di rigore, poi il raddoppio firmato da Federico Fazio. A sei minuti dal termine Nicola Sansone ha riaperto la gara. Ma la Roma ha saputo gestire il vantaggio e ha rischiato molto poco. I capitolini portano così a casa tre punti molto importanti.

Il Milan sabato sera si era portato a più quattro con la splendida vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. Nella giornata di ieri è arrivata la sconfitta della Lazio a Genova e quindi la squadra di Gennaro Gattuso ha mantenuto il vantaggio. Non è riuscita a fare lo stesso invece sulla Roma, che ha vinto la partita e si è portata di nuovo a meno uno. Da qui a fine anno mancano ancora tantissime partite, ma è chiaro che, nella situazione attuale, i giallorossi sono i favoriti per il quarto posto. Ma il Milan non ha intenzione di mollare. Non lo faranno nemmeno le altre due. E occhio all’Inter terzo.

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA:

Redazione MilanLive.it

