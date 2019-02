MILAN NEWS – Che il Milan sia una rinomata fucina di giovani talenti grazie al lavoro storico e certosino del vivaio è cosa ormai nota e risaputa in Italia e all’estero.

La squadra di Gennaro Gattuso vanta al suo interno alcuni dei migliori talenti italiani, che fanno gola a mezza Europa. Oggi il CIES, l’ormai famoso portale di statistiche del calcio nel vecchio continente, ha messo in risalto alcune classifiche di rendimento e di numeri che fanno capire quanto il Milan stia lavorando bene con i più giovani.

Secondo l’istituto svizzero di statistiche, il Milan è leader nella classifica dei calciatori più maturi nati nel 1999. Ovviamente tale primo posto corrisponde all’utilizzo di Gianluigi Donnarumma, portiere che dall’ottobre 2015 è titolarissimo della prima squadra e per presenze in campionato ha superato diversi talenti coetanei come Matthijs De Ligt dell’Ajax, Alban Lafont della Fiorentina e Justin Kluivert della Roma.

Milan piazzato anche nella classifica dei classe 1998 più esperti d’Europa; posizione numero 19 in tale lista per Patrick Cutrone, che ha totalizzato finora 50 presenze nella massima serie con la maglia rossonera. Il giovane attaccante però è a chilometri di distanza da Kylian Mbappè, considerato il ventunenne più forte e maturo dell’intero continente europeo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

