Fulvio Collovati è finito al centro di un polverone per delle frasi inopportune contro le donne nel mondo del calcio, pronunciate su Rai 2 nel corso della trasmissione “Quelli che il calcio…”.

Secondo l’ex calciatore, ora opinionista, “le donne non sono in grado di capire di calcio e di tattica come gli uomini. Quelle che lo fanno mi fanno venire il voltastomaco. Le calciatrici qualcosa sanno, ma non al cento per cento. Se poi riducete tutto al fatto che sono maschilista va bene, sono maschilista. Mia moglie non si è mai permessa di parlare di tattica nei miei confronti!”. Il mondo social ha reagito, anche giustamente, in maniera feroce. Addirittura è intervenuta Carolina Morace, coach del Milan femminile, e bandiera italiana del calcio in rosa: “Anche a me si gira lo stomaco a sentire alcuni opinionisti…” ha riferito attraverso il suo profilo Twitter.

In seguito Collovati si era scusato: “Mi scuso per le frasi involontariamente sessiste pronunciate ieri, pur nel clima goliardico di ‘Quelli che il calcio’ abbiano urtato la sensibilità delle donne. Sono state inopportune e me ne dispiaccio non era mia intenzione offendere nessuno”. La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. A riferirlo sono stati i colleghi di Rai Sport. Una presa di posizione importante, con l’assenza momentanea dell’opinionista che certamente farà notizia.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

