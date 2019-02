Il Milan Primavera sta provando a rialzare la testa, dopo una prima parte di stagione disastrosa. A pagarne le conseguenze è stato l’allenatore Alessandro Lupi, sostituito a dicembre da Federico Giunti, storico ex calciatore rossoneri tra il 1999 e il 2001.

Uno dei protagonisti della squadra, anche al centro di inevitabili attenzioni mediatiche, è Daniel Maldini, figlio di Paolo. Nell’ultima partita è andato a segno, proprio sotto gli occhi del padre e di Leonardo: suo il primo gol nel 2-0 contro il Genoa, che ha regalato tre punti importanti alla squadra. Si tratta del quinto gol stagionale per Maldini. Oggi Tuttosport ha dedicato un breve trafiletto sul numero 10 rossonero, ricordando la centralità del ragazzo nella squadra e della possibilità che la prossima estate possa fare la tournée estiva con la prima squadra.

Rivedere un Maldini in prima squadra sarebbe qualcosa di magico oseremo dire: un continuo della grande dinastia Maldini, dopo il compianto Cesare e l’ineguagliabile Paolo. A differenza di papà e nonno, Daniel non fa il difensore: è un giocatore offensivo, che agisce più sulla trequarti e all’occorrenza sull’esterno. È un classe 2001, e il prossimo 11 ottobre compirà 18 anni. I presupposti per un piccolo salto in prima squadra (per la tournée estiva), al termine di questa stagione, potrebbero anche esserci: la priorità al momento è guadagnarsi la salvezza con la squadra Primavera a suon di prestazioni e gol.

Primavera Milan, obiettivo salvezza: la classifica

I giovani rossoneri in classifica viaggiano in zona retrocessione, e se non si cambierà rotta si rischia di finire in Primavera 2. Ricordiamo come funziona la questione retrocessione: retrocedono le ultime due in classifica, al 15° e 16° posto, mentre le due società classificatesi al 13° ed al 14° posto disputano il play-out per la permanenza nel campionato Primavera 1, con gare di andata, in casa della 14^, e ritorno, a campo invertito.

Di seguito la classifica del campionato Primavera 1 aggiornata alla 19.a giornata:

