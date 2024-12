Calabria e Theo Hernandez nel mirino: Maignan prende posizione

Mike Maignan protagonista sui social con tre storie su Instagram, con le quali sembra prendere posizione: ecco il contenuto

La conferenza stampa di Paulo Fonseca continua a tener banco. Lo sfogo del mister portoghese, come detto in queste ore, rappresentava un punto di non ritorno, in cui qualcosa inevitabilmente è destinato a cambiare.

Aspetteremo domenica, la sfida contro il Genoa, per capire se l’ex Lille prenderà decisioni drastiche. Nel frattempo nulla sembra essere realmente cambiato: la squadra si è allenata, come se nulla sia successo. Non è mancato un confronto con il mister, che poi nel pomeriggio è stato a colloquio con la dirigenza. Fonseca così come il gruppo di lavoro, con Zlatan Ibrahimovic in testa, erano insieme alla festa del settore giovanile. In mattinata, invece, lo svedese così come Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non si è presentato al centro sportivo di Carnago. La netta presa di posizione di Fonseca con un discorso che ha messo nel mirino alcuni calciatori è stato appoggiato dalla società. E’ certamente un modo per stimolare alcuni elementi che non sempre riescono a dare tutto in determinate partite.

Milan, Maignan prende posizione: il contenuto social

Dopo la conferenza stampa di San Siro di Paulo Fonseca ha avuto inizio il toto-nomi. Si è cercato subito di capire chi fossero i destinatari del messaggio.

Guardando alle ultime partite e al campo nel match contro la Stella Rossa è facile puntare il dito contro Theo Hernandez e Davide Calabria. Il francese e l’italiano si sono resi protagonisti dell’ennesima prova incolore. Il terzino mancino è ormai abulico e non riesce più a ritrovarsi; il capitano, invece, continua a sbagliare parecchio nel corso della partita. Non è escluso, poi, che il messaggio di Fonseca fosse rivolto anche ad altri calciatori, come Fikayo Tomori, ad esempio, che si è fatto ammonire a bordo campo durante il riscaldamento per protesta. Contro la Stella Rossa hanno deluso, però, anche Samu Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek.

Come detto, però, le luci dei riflettori sono state puntate soprattutto sul capitano e il vice-capitano e Mike Maignan sembra davvero essersene accorto, tanto che nella serata di ieri ha pubblicato due storie, su Instagram, con le quali manifesta supporto ai due compagni, preceduti da un altro contenuto tutto da interpretare, ma che sembra essere collegato agli altri, in cui il portiere con le mani rivolte al cielo scrive in francese: “Io conosco i sacrifici”