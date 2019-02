paquet

NEWS MILAN – Pochi si sarebbero aspettati un impatto così importante da parte di Lucas Paquetà in maglia rossonera. Provenendo da un campionato molto diverso e avendo un bagaglio di esperienza limitato, era difficile immaginare un simile rendimento.

Gennaro Gattuso ha dato subito fiducia al 21enne centrocampista brasiliano. Lo ha immediatamente schierato titolare nel suo Milan e non l’ha mai più tolto, se non a partita in corso. Il ragazzo ha dimostrato di meritare la fiducia del mister, oltre che della società che ha investito 35 milioni per acquistarlo dal Flamengo. E i suoi margini di miglioramento sono ancora notevoli, ha soli 21 anni.

News Milan, Paquetà felice: parla il suo procuratore

Eduardo Uram, agente di Paquetà, in un’intervista a calciomercato.com ha confermato l’umore positivo del giocatore in questo inizio di avventura rossonera. Queste le sue parole: «L’ho sentito davvero molto felice di come il mondo Milan lo ha accolto e devo dire che tutto è cominciato bene. Gattuso gli ha dato un grande supporto fin dal primo giorno. Lucas è arrivato a Milano e ha trovato un tecnico pronto a dispensare consigli, a farlo sentire già parte integrante delle suo progetto tattico. Me ne parla molto bene, sia dal punto di vista umano che lavorativo. E’ felice di averlo come allenatore».

Sicuramente c’è del merito anche di Gattuso nella crescita di questo talento. Non era scontato che il mister gli concedesse subito la maglia da titolare. Invece ha capito che era già pronto a incidere e non ha avuto torto. Ad aiutare il rendimento dell’ex Flamengo c’è pure un discorso di mentalità dello stesso giocatore, come spiega il suo procuratore: «Fin da bambino, ha sviluppato una mentalità vincente, molto forte. Si fida dei suoi mezzi e lavora giorno dopo giorno per migliorarsi. Si è preparato mentalmente, sapeva cosa lo aspettava al Milan. Ha guardato il calcio italiano, ne ha studiato i dettagli per farsi trovare pronto fin da subito».

Dietro a queste prestazioni positive c’è una preparazione che Paquetà ha fatto prima di arrivare in Italia. Lui è felice al Milan, convinto che la scelta fatta mesi fa sia stata quella giusta. C’erano altre società importanti che lo volevano, ma il brasiliano ha preferito la maglia rossonera. Il suo agente Uram conferma: «Lui aveva già scelto dopo aver parlato con due grandi dirigenti come Leonardo e Maldini. Gli è stato offerto un progetto sportivo molto importante, sul quale lui avrebbe avuto un ruolo che ci ha convinti. Ha sempre visto nel Milan un club perfetto per lui, per la sua volta in Europa».

Redazione MilanLive.it

