NEWS MILAN – Stagione sfortunata sin qui per Mattia Caldara, arrivato quest’estate dalla Juventus: ha collezionato una sola presenza con la maglia rossonera, poi l’infortunio che lo ha tenuto fuori oltre quattro mesi.

Prima i problemi alla schiena, poi il calvario calvario assurdo, tra pubalgia, lacerazione del tendine d’Achille e strappo al gemello mediale del polpaccio destro. Da qualche settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo, e presto tornerà a disposizione della squadra per le prossime partite. Possibile una convocazioni di Caldara in Milan-Sassuolo. Intanto il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’evento targato Banco BPM.

News Milan, le parole di Caldara

Caldara ha parlato così del gruppo formatosi nel Milan: “Siamo un gruppo sempre molto unito anche nei momenti di difficoltà, nello spogliatoio ci vogliamo tutti bene. Il lavoro paga sempre e siamo sulla strada giusta. Sabato sera a Bergamo abbiamo dimostrato di essere una squadra matura e di meritare il quarto posto in classifica, vincendo su un campo difficile dove aveva perso anche la Juve“.

Sul passato alla Juventus e soprattutto sul rientro: “La Juventus ormai è il passato, sono felice qui al Milan. Dopo 4 mesi fermo non vedo l’ora di tornare a giocare per dimostrare il mio valore e ripagare la fiducia della società che ha creduto in me. Oggi ho svolto parte dell’allenamento con la squadra, devo ritrovare confidenza con il pallone. Non voglio dire una data, ma manca poco e poi ci siamo“, le parole riportate dai colleghi di Calciomercato.com.

Il difensore è impressionato da Piatek: “Piatek mi ha impressionato subito per la sua voglia, vive per il gol come Inzaghi. Poi è bravo a gestire la palla anche spalle alla porta facendoci salire bene, siamo fortunati ad averlo con noi“. Invece su Gennaro Gattuso e la società: “Gattuso ci incita e ci sprona a dare il massimo, è un grande allenatore. Leonardo e Maldini mi sono sempre stati vicini, dicendomi di rientrare con calma“.

