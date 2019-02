CALCIOMERCATO MILAN – Il club rossonero ha scoperto in Tiemoué Bakayoko un rinforzo di ottimo livello, dopo un avvio non propriamente positivo. Infatti, le prime apparizioni del mediano francese erano state da dimenticare.

Ma Gennaro Gattuso non ha mai smesso di credere nell’ex Monaco, col tempo è riuscito a farlo migliorare negli aspetti nei quali era più carenti. Inoltre, l’aver trovato continuità in campo ha sicuramente aiutato il centrocampista del Milan a progredire. Adesso è un elemento insostituibile della squadra e l’allenatore stesso ha dichiarato che va confermato per il futuro.

Calciomercato Milan, Pastorello sul futuro di Bakayoko

Il Milan per tenere Bakayoko deve versare 35 milioni di euro al Chelsea. Dopo i circa 5 già spesi per il prestito oneroso nella scorsa estate, serve un investimento importante per riscattare il cartellino del giocatore. Il club rossonero spera di strappare un piccolo sconto dai Blues, però non sarà semplice.

Federico Pastorello è l’agente che fece da intermediario della trattativa Milan-Chelsea nell’estate 2018. In merito alla cifra del riscatto e al futuro di Bakayoko si è così espresso ai microfoni di RMC Sport: «Per le cifre che ci sono oggi, per la qualità e per l’età che ha ci sta. Credo che il Chelsea speri che il Milan non lo riscatti almeno potrà monetizzare ancora di più. Vedremo, decideranno Maldini e Leonardo».

Dalle parole del noto procuratore appare difficile che il Chelsea conceda uno sconto alla società rossonera. Anzi, oggi la valutazione del calciatore è forse più alta di quei 35 milioni pattuiti la scorsa estate. Vedremo quali saranno le mosse della dirigenza nei prossimi mesi. Certamente Leonardo e Paolo Maldini hanno voglia di confermare l’ex Monaco, però assieme all’amministratore delegato Ivan Gazidis sarà importante trovare la formula migliore. La qualificazione in Champions League aiuterebbe il Milan a riscattare Tiemoué.

