CALCIOMERCATO MILAN – Ricardo Rodriguez è un terzino sinistro oggetto di molte discussioni in queste due stagioni. C’è chi lo apprezza e chi invece preferirebbe un altro titolare al suo posto.

Il Milan lo ha acquistato nell’estate 2017 dal Wolfsburg e il suo arrivo fu accolto positivamente. Le prime prestazioni dello svizzero furono incoraggianti, ma poi il rendimento calò ed è sorto il dubbio che non fosse all’altezza della maglia che indossava. Ma nella nuova stagione il mancino rossonero è cresciuto, dando abbastanza affidabilità in fase difensiva e mostrando abilità nella gestione dei palloni in impostazione.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, piace Castagne dell’Atalanta

Ciò che viene ancor contestato a Rodriguez è la scarsa incisività in fase offensiva. Fermo restando che Gennaro Gattuso lo tiene spesso bloccato appositamente, per fare maggiore equilibrio alla squadra e per consentire al terzino destro di spingersi avanti, lo svizzero non ha lo spunto in velocità per saltare l’avversario diretto. Forse questa è la sua carenza maggiore, seppur possieda comunque un piede sinistro che sa pennellare buoni cross. Suo il pallone che Krzysztof Piatek ha saputo trasformare in prodezza a Bergamo.

E proprio sabato il Milan avrebbe seguito con interesse Timothy Castagne, laterale sinistro dell’Atalanta che piace a Leonardo e a Paolo Maldini. Lo rivela il quotidiano Tuttosport. L’ex Genk è un piede destro, ma Gian Piero Gasperini lo sta utilizzando a sinistra nel suo 3-4-2-1. Il 23enne belga ha una valutazione sui 25 milioni di euro.

Il Milan a sinistra dovrebbe sfoltire per poter prendere un altro terzino. Oltre a Rodriguez, ha in organico Ivan Strinic e Diego Laxalt. Inoltre va considero che Castagne, oltre ad essere un piede destro adattato (seppur bene) a sinistra, nell’Atalanta gioca quinto di centrocampo e ciò è diverso che agire da difensore laterale nel 4-3-3. Vedremo cosa farà la dirigenza rossonera nei prossimi mesi.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it