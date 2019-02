La Lazio ha anticipato il match di ritorno d’Europa League, e perso 2-0 in casa del Siviglia, dopo lo 0-1 dell’andata. Tre gol subiti e nessuno segnato per i biancocelesti di Simone Inzaghi, che vengono eliminati dalla competizione.

Sconfitta che brucia per la Lazio, soprattutto per come è arrivata. Inizio molto positivo, e tante occasioni create, tra cui un rigore molto dubbio che poteva essere assegnato a Lulic. Il gol subito al 20′ da Sanabria non intacca le speranze biancocelesti che continuano a creare insidie, senza però concretizzare. Nella ripresa arriva anche l’espulsione di Vasquez che potrebbe cambiare in positivo il match, ma poco dopo si ritorna in parità numerica per il rosso a Marusic. Poco dopo arriva il gol del definitivo 2-0 (ancora di Sanabria) che spegne le speranze laziali e manda il Siviglia agli ottavi di finale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Lazio in crisi di uomini, visti i tanti infortuni, che da un lato guarda positivamente a questa eliminazione: adesso può concentrarsi su Serie A e Coppa Italia, dove l’avversario principale sarà il Milan. Proprio i rossoneri saranno l’avversario nel doppio confronto in semifinale di Coppa Italia, e anche il riferimento per il quarto posto in campionato valido per la qualificazione alla prossima Champions League. I prossimi tre impegni della Lazio saranno martedì 26 febbraio contro il Milan in coppa, e sabato 2 marzo il derby contro la Roma. Rinviato l’impegno in campionato contro l’Udinese, a data da destinarsi.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it