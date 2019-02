NEWS MILAN – Potrebbe essere Samuel Castillejo il sostituto dello squalifica Suso per Milan-Empoli, anche se non è ancora certo date le tante soluzioni ora a disposizione di Gennaro Gattuso. Nel caso, Tuttosport non ha dubbi: lo spagnolo sarebbe all’ultimo appello, alla chance finale o quasi in rossonero.

Le soluzioni intanto sono tre. Oltre alla staffetta spagnola, il tecnico potrebbe stupire lanciando Lucas Biglia dal primo minuto e avanzando Lucas Paquetá a destra del tridente offensivo oppure optando a sorpresa per Fabio Borini che si fa trovare sempre pronot. Nel caso fosse invece l’ex Villarreal a scendere in campo, gli occhi in casa Milan saranno particolarmente attenti. Perché la società si aspetta risposte concrete dal giocatore, segnali che finora non sono giunti al 100%. Eppure di chance ne ha avute: 19 le presenze in campionato di cui 4 da titolare, a cui se ne aggiungono altre 4 in Europa League che sarebbero diventate 6 probabilmente senza l’espulsione contro il Betis. Numeri che nascondono un messaggio chiaro: appena ha potuto, Rino lo ha mandato in campo. Le risposte però sono state contrastanti: qualche squillo, sì, ma nulla di significativo e spesso prestazioni sottotono e quasi un po’ svogliate. Troppo poco, soprattutto poi considerando i 18 milioni di euro investiti nell’ultima estate. E la conferma – assicura il quotidiano – a oggi è tutt’altro che certa e probabilmente passerà proprio per questo rush finale.

Redazione MilanLive.it

