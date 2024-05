Milan-Zirkzee, trovato l’accordo

Trovato l’accordo tra il Milan e Joshua Zirkzee: ecco i dettagli dell’affare che potrebbe portare il bomber a Milano per vestire il rossonero

E’ Joshua Zirkzee il nome in cima alla lista dei desideri del Milan. Il Diavolo sta ormai lavorando da tempo all’acquisto dell’attaccante olandese, che sta trascinando il Bologna in Champions League.

E’ lui il prescelto per raccogliere l’ereditĂ di Olivier Giroud, che a fine stagione farĂ le valigie per trasferirsi negli Stati Uniti, per giocare in Major League Soccer, con la maglia dei Los Angels FC.Â

Zirkzee ha tutte le caratteristiche per fare bene con il Milan, sposandosi perfettamente con Rafa Leao e Christian Pulisic, ma gli ostacoli non sono certo pochi. Il prezzo, innanzitutto, non è certo basso: il Bologna vorrebbe, infatti, incassare almeno 55/60 milioni di euro.Â

Tanti soldi, ma con l’inserimento del cartellino di Alexi Saelemaekers, valutato 10 milioni di euro, il prezzo chiaramente si abbasserebbe, ma il Milan proverĂ ad inserire anche altre contropartite tecniche. Serve dunque il via libera del Bologna per vedere sbarcare Joshua Zirkzee a Milano.

Nel frattempo, però, il club rossonero – come riporta La Repubblica – avrebbe trovato un accordo con l’attaccante: contratto da quattro stagioni a tre milioni di euro netti. Una notizia importante che fa capire, come l’olandese abbia ancora voglia di continuare a giocare in Serie A e che il Milan sia ancora in pole.

Concorrenza per Zirkzee

Serve, però, fare in fretta perchĂ© la concorrenza è importante. Oggi si registra l’interessamento da parte di Inter e Juventus, ma i due club senza una cessione eccellente non possono affondare il colpo. Servirebbe la partenza di uno tra Thuram e Lautaro Martinez o quella di Dusan Vlahovic.Â

Zirkzee piace anche al Napoli, che deve trovare il sostituto di Victor Osimhen, ma in questo momento le preferenze di Joshua Zirkzee sono altre. L’insidia maggiore per il Milan, però, può arrivare dall’Inghilterra. Il suo agente ha ottimi rapporti in Premier League e il nome dell’attaccante, che in stagione ha realizzato 12 gol e 7 assist, è sul tavolo di Manchester United e Arsenal. Proprio i Gunners sono la squadra che si è mosso per prima, ma al momento non si registra nulla di concreto. La prioritĂ di Zirkzee – come detto – d’altronde, è quella di continuare a giocare in Serie A, anche per questo ci sono pochissime possibilitĂ di rivederlo al Bayern Monaco.