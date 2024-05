Milan, beffa atroce: accadrà nella prossima Champions League

Il Milan subirà una beffa atroce nella prossima edizione della Champions League: accadrà davvero, brutta tegola

Il Milan ha chiuso all’Olimpico di Roma la sua esperienza in Europa League: eliminazione ai quarti di finale della manifestazione, una doppia sconfitta bruciante per i rossoneri che ha impedito di proseguire il cammino fino alla finale di Dublino e provare ad alzare al cielo un trofeo che nella bacheca dei rossoneri manca.

Una cocente eliminazione costata anche in termini di punti nel ranking Uefa: il Milan ha infatti chiuso al 29mo posto in questa stagione la sua classifica, addirittura la sesta italiana dopo Inter (sesta), Roma (ottava, ma può guadagnare ancora punti), Napoli e Juventus – rispettivamente 17mo e 18mo – ed Aralanta, 21ma ma nella stessa situazione della Roma.

Il Milan ha chiuso con 59.000 punti totali ed è un risultato che influenzerà anche il cammino nella prossima edizione della Champions League, con i rossoneri che prenderanno parte all’edizione con il nuovo format.

Milan, guai nella prossima Champions League: ecco cosa accadrà

La chiusura al 29mo posto totale, infatti, fa oscillare la squadra rossonera tra la seconda e la terza fascia: ciò significa un potenziale sorteggio durissimo per quanto riguarda la prossima fase, proprion come peraltro già capitato in questa stagione.

Basti ricordare come il Milan sia stato sorteggiato in gruppo durissimo con Newcastle ma soprattutto Borussia Dortmund e Paris Saint Germain che si sono sfidate anche nella semifinale della manifestazione (disputata l’andata che ha visto vincere il club tedesco con il risultato di 1-0).

Nella nuova edizione, ogni fascia vedrà nove squadre e l’inserimento del Milan nella seconda o nella terza, dipenderà da quali e quanti club che al momento sopravanzano i rossoneri in classifica si qualificheranno alla prossima edizione del torneo.

Ad oggi, Chelsea e Manchester United ma anche Siviglia, Villarreal, Napoli, Porto, Atalanta, West Ham oltre ad Ajax ed Eintracht Francoforte non sono qualificate. Tra queste, però, gli orobici nutrono più di qualche speranza di qualificazione. Brugge, Benfica e Rangers Glasgow, invece, dovranno conquistare la qualificazione disputando i play off.

Insomma, non il miglior prospetto possibile per il Milan che dovrà sperare per avere un sorteggio più benevolo nella prossima edizione. Un cammino migliore in Europa League avrebbe sicuramente facilitato il compito, considerato come si guadagnino punti ad ogni vittoria e ad ogni passaggio del turno.