De Zerbi al Milan, non ci sono alternative: “E’ l’ideale”

Non sembrano esserci molte alternative a Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano è colui che unisce tutti: il parere del giornalista non lascia dubbi

Il mese di maggio è iniziato sotto la pioggia e il cielo fatica a schiarirsi. Bisognerà dunque attendere per vedere il sole caldo che riscaldi le giornate e i cuori dei tifosi del Milan. Servirà ancora aspettare qualche giorno per capire chi sarà la nuove guida della squadra rossonera.

Oggi il cielo è grigio e si fa fatica a capire chi potrà essere la stella che dovrà illuminare il cammino del Diavolo a partire dalla prossima estate. Qualche raggio di sole, però, si intravede. Dopo la paura Lopetegui, il tifoso è tornato a sperare di vedere sulla panchina del Milan uno tra Thiago Motta e Roberto De Zerbi. Per molti resta viva anche la pista Antonio Conte, anche se per RedBird non è mai stato un profilo da tenere in considerazione.

Sono dunque tre gli allenatori che farebbero felici i tifosi del Milan ed il più avvicinabile in questo momento è certamente l’attuale tecnico del Brighton, come ci spiega Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube: “De Zerbi ritiene che sia finita la sua avventura al Bighton e vorrebbe andare in una squadra di livello. In questo momento però le porte delle grandi squadre sono tutte chiuse. In Italia – lo ha già detto – verrebbe solo al Milan.

Perché il Milan non prova dei contatti con de Zerbi? – si domanda Pellegatti -. Perché non contatta il presidente del Brighton per trovare magari una formula per liberarlo? Ci sono sempre le trattative, magari nel club inglese ci sono 1-2 giocatori funzionali al gioco di De Zerbi, che vorrebbe al Milan e si potrebbe così trovare un accordo”.

Pellegatti, sì a De Zerbi

Carlo Pellegatti, dunque, vota De Zerbi. Per il noto giornalista è l’ex Sassuolo l’allenatore giusto per guidare il Milan: “Mi auguro che la società si renda conto che De Zerbi con Conte e Thiago Motta sono sicuramente degli allenatori che uniscono e non dividono. Sono allenatori per i quali il tifoso è intenzionato ad attendere il loro lavoro. Dopo quanto successo con Lopetegui, la società in questo senso sarebbe tranquilla perché accontenta il tifoso, ma soprattutto accontenta la bellezza del gioco del Milan, accontenta il Milan. De Zerbi è un allenatore propositivo, i giocatori ne parlano in maniera entusiasta.”

E’ vero che in questa fase della stagione le cose non stanno andando bene – “L’ultimo periodo è legato ai tanti infortunati, al doppio impegno – prosegue Pellegatti -. De Zerbi verrebbe, vorrebbe delle garanzie… Non vedo che cosa nulla osti che il Milan metta la testa per provare a prendere De Zerbi. Io non faccio il tifo per nessuno, se arriva Conte va benissimo, se arriva Thiago Motta va benissimo, ma il primo non è ritenuto ideneo dalla proprietà e ritengono che il secondo sia vicino alla Juve. Allora o prendi un altro allenatore, con il rischio che non soddisfi del tutto, o vai su un allenatore che piace alla gente, è bravo, è stato nel Milan e puoi costruire qualcosa, valorizzando i giovani”.

Mi auguro che il Milan metta la testa sull’affare De Zerbi, ma bisogna contattarlo. De Zerbi è l’allenatore ideale. Con un altro allenatore c’è il rischio che durante la stagione i tifosi se la prendano con la società, con De Zerbi i tifosi non se la prenderebbero nessuno. Da quello che ho saputo, De Zerbi non sarebbe stato contatto dal Milan. Non capisco cosa si debba aspettare per percorrere questa via”