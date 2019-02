MILAN NEWS – Lucas Biglia e non solo: c’è anche Andrea Conti sospeso in un limbo particolare in casa Milan. Perché l’esterno difensivo, esattamente come il regista argentino, si trova in una posizione particolare: un passo avanti rispetto alle riserve, ma comunque uno indietro in confronto agli attuali titolari.

Maledetti infortuni per entrambi, perché prima dei rispettivi incidenti erano i padroni indiscussi delle loro zone di competenza. Invece poi lo scenario si è ribaltato e ora sono spalle al muro: il sudamericano è chiuso da un inamovibile e roccioso Tiémoué Bakayoko, l’ex Atalanta è invece al momento surclassato da un completo e maturo Davide Calabria. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, è un discorso prevalentemente legato a una questione di equilibri e affidabilità.

Poi, nel caso dei terzini, Gennaro Gattuso a oggi preferisce puntare su Calabria e Ignazio Abate perché offrono maggior copertura in fase difensiva: un dettaglio chiaramente fondamentale per il tecnico, soprattutto dopo essere riuscito a blindare la difesa solo dopo mesi e mesi di durissimo lavoro a Milanello. Così, nonostante l’impatto di Conti in questo 2019 con subito due assist importanti per il Diavolo, bisognerà pazientare ancora. Sarà un’arma preziosissima per questo rush finale, ma probabilmente non il titolare. Appuntamento alla prossima stagione, forse.

