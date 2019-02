NEWS MILAN – Il tiro mancino del Diavolo. Perché è lì, dalla sinistra, che anche è arrivata la svolta in casa Milan. Rispetto a un inizio stagione che vedeva la squadra dipendere da Suso sulla destra dato un Hakan Calhanoglu spento e inconcludente, ora è invece la catena sinistra il riferimento del gioco rossonero.

Tutto grazie alla ventata di qualità portata da Lucas Paquetá. Come infatti sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’arrivo del brasiliano ha allargato il raggio d’azione milanista e rivitalizzando anche Ricardo Rodriguez e lo stesso Calhanoglu. Ciò non significa che il Milan ha stravolto il suo modo di attaccare, assolutamente no e nemmeno sarebbe possibile con un trio come Davide Calabria, Frank Kessié e Suso, ma certamente ora la squadra è diventata bipolare e pericolosa da ambo i lati.

Atalanta-Milan è stata la dimostrazione madre di questo importante cambiamento, perché tutto è nato sempre dalla fascia mancina. Il cross di Rodriguez per la girata vincente di Piatek, un altro traversone dello svizzero respinto male da Hans Hateboer e trasformato in rete da Calhanoglu oppure il calcio d’angolo battuto dallo stesso talento turno per il bomber polacco. Prima ancora – evidenzia la rosea – ci sono il lanci in Coppa Italia del numero 10 per Patrick Cutrone con la Sampdoria e di Diego Laxalt per il Pistolero contro il Napoli, oltre al suggerimento per l’ex Genoa inventato proprio dal talento carioca. Paquetá, inoltre, si è distinto anche all’Olimpico contro la Roma col suo primo assist in Serie A. Il secondo acquisto più costoso di Elliott Management Corporation smista, ricama e recupera e dialoga con Calhanoglu proprio come Gennaro Gattuso voleva da tempo. Fiducia e imprevedibilità: ora l’accelerata Champions passa anche da un’altra corsia.

