MILAN NEWS – Da quando è stato ingaggiato dal Milan, anche prima della sessione di gennaio, in molti hanno cominciato a parlare di Lucas Paquetà come del nuovo astro nascente del calcio brasiliano.

Si sono sprecati i paragoni con un altro grande talento verdeoro indimenticato ed indiscusso idolo della tifoseria milanista, ovvero Ricardo Kakà, fantasista giunto a Milanello nel 2003 e capace di vincere praticamente tutto con la maglia numero 22 sulle spalle. Tale confronto però ancora non convince del tutto, più che altro per le differenze tattiche dei due calciatori.

Proprio Kakà, intervistato oggi da Tencent Sports, ha voluto esprimere il suo giudizio su Paquetà, parlandone in toni lusinghieri ma allontanando i paragoni: “Lucas ha fatto bene a scegliere il Milan, la società sta cambiando e sta iniziando un’era nuova e positiva. Darà una grande mano, è un bel calciatore. Non facciamo paragoni, non credo siamo così simili. Direi di andarci piano con lui, è giovane e ha bisogno di serenità per esprimesi. Gli auguro di fare ottime cose come feci io a mio tempo in maglia rossonera”.

Dunque Kakà preferisce non trovare cose in comune con Paquetà ed in effetti il modo di giocare a calcio dei due brasiliani in questione è piuttosto diverso: l’ex stella di Gama era un trequartista puro, abile a giocare molto vicino alla porta avversaria e con un feeling particolare col gol. Il classe ’97 ex Flamengo invece sembra trovarsi meglio da mezzala, in un ruolo a metà tra il centrocampista offensivo e l’esterno sinistro, con una propensione tattica maggiore per l’avvio della manovra e l’inserimento senza palla.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

