NEWS MILAN – Lo ripetiamo ormai da giorni che l’impatto di Krzysztof Piatek in maglia rossonera è stato impressionante. Nessuno si aspettava un simile rendimento, neppure i più ottimisti dopo il suo arrivo dal Genoa.

Il bomber polacco ha realizzato 6 gol nelle sue prime 5 apparizioni al Milan. Il Corriere dello Sport oggi evidenzia che nessuno ha fatto meglio di lui nella storia del club. Piatek ha realizzato le sei reti in appena 5 ore e 10 minuti di gioco. Si è messo dietro il recordman rossonero di marcature, il leggendario Gunnar Nordhal: tra gennaio e febbraio 1946 segnò 6 gol in 6 ore e 59 minuti. Primato frantumato dalla nuova stella della squadra di Gennaro Gattuso. Al terzo posto c’è Mario Balotelli: tra febbraio e marzo 2013 realizzò 6 gol in 7 ore e 13 minuti.

Piatek ha una media realizzativa importante in campionato: ha messo in rete il 46% dei tiri effettuati, 17 su 37. Quasi uno ogni due, impressionante. Il polacco è un vero cecchino in area di rigore. Già al Genoa lo aveva dimostrato, però con la maglia del Milan non ci si aspettava che riuscisse subito ad incidere così. L’ex centravanti del KS Cracovia segna in tutti i modi: destro, sinistro, testa. E’ completo e aiuta anche i compagni fuori dall’area, tenendo palla e facendo buone sponde.

Leonardo e Paolo Maldini hanno fatto un colpo sensazionale nel mercato di gennaio, quando sostituire uno come Gonzalo Higuain poteva non essere granché facile. Invece, adesso nessuno rimpiange il Pipita e tutti celebrano Krzysztof. I margini di miglioramento del numero 19 rossonero ci sono ancora e a Milanello si godono il suo rendimento stellare.

Redazione MilanLive.it

